Vidéo-Mabousso Thiam, Ancien Directeur Général de l’ADEPME "nos pays ne sont viables"

Il a su partager avec la jeunesse entreprenante du Sénégal et de l’Afrique francophone présente à Dakar, la courbe de sa carrière, dessinée entre sa profession et ses passions <br /> <br /> Juriste de formation et spécialiste du secteur privé, Mabousso Thiam est une figure qui n’est plus à présenter au Sénégal et en Afrique. Ancien de la BCEAO, il a accumulé une grande expérience en tant que consultant au sien d’organismes comme la BAD, la Banque Mondiale ou encore L’USAID. <br /> <br /> Depuis 2012, il dirige l’Agence pour le Développement et l’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). <br /> <br /> Pour parler d’entrepreunariat et de leadership, Mabousso est dans un terrain qu’il maîtrise parfaitement, pour y avoir consacré plus de 34 ans de sa carrière. Etant lui-même entrepreneur, il porte un réel intérêt à l’économie créative et au fort potentiel qui existe au Sénégal et qu’il faudrait exploiter.