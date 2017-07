Vidéo-Maïmouna Diallo : « Je me battrai pour infliger une défaite à Abdoul Mbaye jusque dans son bureau de vote » Maïmouna Diallo qui vient de démissionner de son poste de présidente des femmes de l’Act et ses camarades, comptent barrer la route à son ancien leader. Désormais imbue à la cause de l’Apr et de Benno Bokk Yakaar, elle a promis ce lundi, de donner le meilleur d’elle-même pour infliger la défaite à Abdoul Mbaye, jusque dans le Bureau de vote de ce dernier. Pour Maïmouna Diallo, pourtant investie à la 12e position sur la liste nationale de la Coalition « Joyyanti » dirigée par l’ancien Premier ministre, le parti de l’Alliance citoyenne pour le travail, est tout sauf une formation politique. A en croire l’ex-présidente des femmes de l’Act, « Abdoul Mbaye est entouré de bande d’amis à qui il accorde beaucoup de faveurs ».

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 23:26 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook