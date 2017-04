Me Abdoulaye Wade : "Il n'y a aucune disposition qui m'empêche d'être tête d'une liste électorale. Je serai à Dakar pour les Législatives" Me Abdoulaye Wade a déclaré via une vidéo qu'aucune disposition réglementaire ne l'interdit de se présenter sur une liste électorale, même s'il n'a pas encore pris de décision définitive. Me Abdoulaye a aussi garanti qu'il sera à Dakar au début et à la fin des élections législatives d'autant qui est toujours le secrétaire général du PDS.

