Vidéo-Maitre Gims : Ceinture Noire, un premier morceau de son nouvel album dévoilé

a enchainé les tubes avec son dernier album

, qui a bénéficié d'une réédition

l'an dernier. Depuis, le rappeur se repose et enchaîne quelques concerts avec son

et a dévoilé

.

Mais le boss de la Sexion d'Assaut travaille aussi dans l'ombre sur son nouveau projet,

, son troisième album solo. L'interprète de

est infatigable et compte bien surfer encore sur son succès. Sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus actif, impatient à l'idée de revenir en musique.



Après avoir fait visiter sa maison à 5 millions d'euros au Maroc sur Snapchat,

Maitre Gims a dévoilé une première chanson de sa nouvelle galette.