Vidéo-Mamadou Goudiaby, Directeur de la Pêche maritime: la qualité fait défaut pour le trempage de la poulpe

Le problème de trempage de la poulpe a été souligné ce matin lors d'une rencontre organisée par le ministère de la pêche et du transport maritime. Et Dr Mamadou Goudiaby directeur de la pêche maritime a déploré ce fait et annonce des résolutions pour propulser l'exportation de la poulpe vers des pays comme le Japon. D'ailleurs du matériel sera bientôt disponible pour vendre ce produit dont le marché local ne consomme presque pas

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2017 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|