Vidéo: Mame Mariéme Thiam Babou:" c'est une dynamique et je suis à 100% avec..." Lors d’une conférence de presse tenue cet après-midi sur la VDN, Thérèse Faye Diouf, la coordonnatrice de la COJER, Mame Mbaye Niang, le ministre de la jeunesse, Mame Marième Thiam Babou, Bara Ndiaye, le maire de Méwane et toutes les autres composantes de la jeunesse apériste ont fumé à l’unisson le calumet de la paix, dans le dessein stratégique de bien contrer l’opposition, en termes de communication et d’action en direction des élections législatives du 30 juillet 2017.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2017 à 05:24 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook