Vidéo-Manko Wattu Sénégal : Sada Kane dénonce ‘’un chaos total’’ sur la clé de répartition des sièges à pourvoir au niveau des Sénégalais de l’Extérieur

25 Mars 2017

Face à la presse ce samedi 25 mars, la Commission électorale de Manko Wattu sénégal a révélé que le décret n° 2017-443 du 15 mars 2017 ayant donné la clé de répartition des sièges à pourvoir concernant les Sénégalais de l’Extérieur, constitue ‘’un chaos total’’. A en croire le coordonnateur cette commission, Sada Kane, quand on prend la zone Amérique-Océanie, il n’y a que les Etats-Unis et le Canada qui sont concernés. Tous les pays de l’Amérique Latine tels que le Brésil l’Argentine, le Mexique, etc. sont zappés, idem pour le Moyen Orient et l’Europe de l’Est. Toutes choses qui font croire à Manko Wattu que le ministre de l’Intérieur est dans une logique de fraude électorale.