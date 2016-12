Vidéo-Mànkoo Wattu Senegal : Gakou, Diop Decroix et Mayoro Faye font le point sur l’état du processus d’inscription sur les listes électorales à Saint-Louis Après l’étape de Thiès, quelques leaders de Mànkoo Wattu senegal ont été ce jeudi 22 décembre 2016 à Saint-Louis pour s’enquérir de l’état du processus électoral. A l’issue de leur visite dans les Commissions d’inscription, Malick Gakou et camarades estiment que si les engagements du président Macky Sall de faire installer les 700 commissions à mi-janvier sont respectés et que le rythme de 100 inscrits par jour est maintenu, le nombre suffisant d’inscrits pourrait être atteint.

