Vidéo-Mansour Faye : « Il n’y a pas un rond qui a été détourné au ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement » Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour Faye apporte sa version des faits sur le supposé scandale au niveau de son ministère.

Vendredi 30 Décembre 2016

Selon lui, il n’y aucun détournement au niveau de son ministère. Il s’agit simplement, dit-il, des entrepreneurs sénégalais qui se sont endettés auprès des banques pour réaliser des ouvrages sur la base de contrats qui ne sont pas bons et qui demandent à être payés. « Quand le problème a éclaté j’ai saisi l’agent judiciaire de l’Etat depuis le mois de mai 2016, non seulement pour préserver les biens de l’Etat, mais aussi mettre la lumière sur cette affaire.»

