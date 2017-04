Vidéo- Maréme Badiane et Woré Sarr prêtent pour une présidente à l'assemblée nationale à la prochaine législature

Rédigé par Khary DIENE le 10 Avril 2017

Que les hommes politiques se les tiennent pour dits, car les femmes et particulièrement celles libérales sont prêtes pour diriger l'assemblée nationale. Et la date est déja prise car pour la prochaine législature, ces dernières sont convaincues qu'une femme peut bel et bien dirigée l'hémicycle.