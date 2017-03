Vidéo : Mass Diokhané, la dernière confession : "la seule vérité est la parole de Lâ ilâhâ illa'llâh"

Avec le rappel à Dieu le samedi 4 mars 2017 à Paris de Mass Diokhané le premier producteur sénégalais toute la diaspora est en deuil. Voici, en souvenir et en hommage sa dernière apparition publique et son dernier discours lors de la commémoration à Paris de la rencontre de Mbacké Cadior entre Serigne Touba Khadimou Rassoul et Mame Cheikh Ibrahima Fall. Mass fut un homme doux, généreux et qui avait beaucoup d'empathie pour les jeunes étudiants ou travailleurs établis à l'étranger. Repose en paix, PERE MASS ! XAvec Keman TV

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2017 à 08:38 | | 0 commentaire(s)|