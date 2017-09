Vidéo-Massalikoul Jinane : Assane Diouf échappe au lynchage

Décidément, Assane Diouf, n’entend pas se ranger, devant la camera de leral.net, Il a, encore fait parler de lui ce matin à la mosquée Massalikoul Jinane. Tout s’est produit après la prière, quand l’imam a invité les autorités à assister à l’immolation du mouton.



A ce moment précis, Assane Diouf était accompagné avec l’ancien président, Abdoulaye Wade. Et tout d’un coup, un individu a tenté de franchir les barrières pour aller l’attaquer. N’eut été la vigilance des forces de l’ordre, Assane Diouf aurait passé un sale quart d’heure. Car, elles l’ont protégé pour lui permettre de suivre le cortège de Me Wade.



Il doit également son salut à Mor Daga Sylla, membre de la cellule de communication qui s’est interposé auparavant, avant d’alerter pour éviter le pire. C’est dire qu’Assane Diouf ferait mieux de raser les murs en par les temps qui courent.



Il faut rappeler qu’il s’était illustré avec ses injures qu’il proférait à traversles réseaux sociaux contre des autorités et des chefs religieux.







La Rédaction de Leral.net