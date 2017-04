Vidéo-Max Mbargane : "Ness est un attaquant et les combats de Sa Thiès n'ont jamais duré 5 minutes" Max Mbargane,le chroniqueur de lutte de la SEN TV estime que le combat de ce dimanche, risque d'être rapide et explosif d'autant que Ness est un attaquant et les combats de Sa Thiès n'ont jamais duré 5 minutes".

