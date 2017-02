Vidéo: Me Abdoulaye TINE lance son parti politique Union Sociale Libérale (USL) Une nouvelle formation politique vient s'ajouter sur les 281 partis déjà existant. Il s'agit de l'USL (Union Socialiste libérale). il a été lancé par l'avocat Me Abdoulaye TINE, ce mardi. Une occasion que le secrétaire général du nouveau parti a saisi pour tirer à boulets rouges sur le régime de Macky Sall et toute la classe politique Sénégalaise. A 5 mois des élections législatives, il montre son engagement de participer aux prochaines joutes de la 15e législature sous la bannière de l'USL.

