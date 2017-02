Vidéo- Me El hadji Diouf : "le pouvoir de Macky Sall ne tient qu'à un bout" "Le pouvoir use et abuse de sa force et les arrestations tout azimutes doivent cesser" a déclaré Me El Hadji Diouf, lors d'une conférence de presse organisé à la Médina, le vendredi dernier. Et l'avocat, homme politique par ailleurs, décrit la marche actuelle du pays en dénonçant une "dictature" existante et se demande pourquoi le Président Sall ne veut pas travailler avec les jeunes en lieu et place de vieux politiciens qui ne peuvent rien apporter pour la bonne marche du pays.

