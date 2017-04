Vidéo-Meeting à Thiès : L’argent de Cheikh Kanté divise les femmes de Benno

La venue de Cheikh Kanté, ce dimanche à Thiès, a semé la division dans les rangs des femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces dernières, réunies à la permanence départementale du parti à Thiès, ont regretté que l’argent du directeur du Port ait contribué à accentuer les divisions au sein du parti majoritaire. 10 millions, 15 millions, plusieurs chiffres sont avancés pour la mobilisation de ce dimanche. Dans la ligne de mire des femmes de Benno, la présidente du Conseil d’administration du Petit train Bleu (Ptb), Seynabou Ndiéguène.



Face à la presse, Astou Seck Cissé et Cie ont demandé au directeur du Port de passer par les instances régulières du parti. «S’il (Cheikh Kanté : ndlr) doit venir, qu’il passe par les instances régulières, par les structures normales. Il va créer plus de problèmes qu’il ne pense en régler», a soutenu Astou Seck Cissé, selon qui, cette venue «va créer la frustration, la division. Et la division, nous l’avions complètement dépassée».