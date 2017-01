Vidéo-Mosquée Omarienne: Macky Sall reçoit un exemplaire du livre sur El Hadji Oumar Foutiyou Tall

La famille Omarienne a offert au Président Macky Sall un exemplaire de la version française d'un livre portant sur la vie et l'œuvre d'El Hadji Oumar Foutiyou Tall, lors d'une cérémonie improvisée, à la fin de la grande prière du vendredi. L'ouvrage, a rappelé un responsable, a été écrit par le vénéré Khalife de la famille Omarienne, Thierno Mountaga Ahmadou Tall, lequel a consacré 40 ans à sa rédaction. "Ce chef- d'œuvre est une référence unique sur la vie et l'œuvre de El Hadji Oumar Foutiyou Tall. Il offre un aperçu panoramique sur la culture islamique en Afrique occidentale", a-t-il dit, relevant que l'ouvrage constitue "une importante contribution à l'enrichissement du patrimoine bibliothécaire historique de notre pays". Macky Sall qui a contribué à la rédaction de la version française du livre, en aura la primeur avant sa publication. "Par ce geste, a poursuivi le maître de la cérémonie, nous témoignons l'estime que nous avons envers votre personne et ce, pas seulement en qualité de Président de la République et d'ami sincère, mais aussi par la considération à El Oumar Tall et Thierno Moutaga Ahmadou Tall auteur du livre". Le Président Macky Sall, accompagné du nouveau président de la Gambie, Adama Barrow a effectué la prière du vendredi à la Mosquée Omarienne , sise à la Corniche Ouest de Dakar. Tout de blanc vêtus, les deux chefs d'Etat sont arrivés sur les lieux un peu avant 14 heures. Dans son sermon, l'Imam s'est réjoui de la présence d'Adama Barrow et a formulé des prières pour lui et Macky Sall pour l'accomplissement de leur mission. Ils n'ont pas fait de déclaration la fin de la prière.