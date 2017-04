Vidéo-Mouhamad Boun Abdallah Dionne: « Il y a un Sénégal du passé et un conglomérat inspiré depuis le Qatar et qui veut perturber la sérénité de notre pays » Le premier ministre tacle copieusement Karim Wade et sa bande à l’occasion de la 3e édition du Conseil national du Réseau national des enseignants de l’Apr qui s’est tenue ce samedi 01 avril au Grand Théâtre. Le premier ministre est d’avis que tout ce tintamarre qui existe au Sénégal se résume à un seul problème, ‘’c’est qu’il y a deux visons opposés. Il y a la vision portée par le président Macky Sall d’un Sénégal émergent et solidaire dans le cadre d’un Etat de droit et il y a de l’autre côté, le Sénégal du passé et un conglomérat inspiré depuis le Qatar et qui veut perturber la sérénité de notre pays’’.

