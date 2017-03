Vidéo: Mouhamadou Lamine Massaly résume les 5 ans de Macky Sall au pouvoir en 5T:'Teulé, Teuth, Toukki, Toumalaté et Togne'

Rédigé par Landing DIEDHIOU le 26 Mars 2017 à 16:59 | Lu 1327 fois

Une forte mobilisation a été au rendez-vous ce camedi au meeting du Parti Démocratique Sénégalais à Thiès au cours duquel le Président de la Fédération Urbaine du PDS de Thiès a jugé d'un oeil peu amène le règne des 5 années au pouvoir du Président Sall. Selon lui, cette vision tourne autour de 5T ( Teulé, Teuth, Toukki, Toumalaté et Togne). Devant une foule venue nombreuse, et en présence de Babacar Gaye, Mouhamadou Lamine Massaly de réitérer son ancrage au PDS : « J’y suis, j’y reste, j’y demeure » a souligné le jeune wadiste qui précise aussi que son candidat à l’élection présidentielle se nomme Karim Wade. « La diabolisation de ma personne faisant croire que des libéraux comme moi travaillent avec Macky Sall est vouée à l’échec », précise-t-il non sans finir par demander à tout un chacun d’aller s’inscrire sur les listes électorales pour la victoire du PDS. Regardez !