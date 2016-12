Vidéo : Moussa Sow remporte le prix du plus beau but de l’année 2016 par CNN

Moussa Sow a remporté ce dimanche 25 décembre, le prix du plus beau but de l’année 2016, décerné par cnn, pour son retourné du contre Manchester United en Europa League.



Ce but qui avait fait le tour des réseaux sociaux a été élu le plus beau but de l’année par CNN aujourdhui. L’attaquant de Fenerbahçe, prêté par Al-Ahli Club de Dubaï, a largement devancé ces concurrents.



C’était le jeudi 3 novembre, lors de la rencontre entre Fenerbahçe et Manchester United en Europa League. L’international sénégalais avait réalisé un geste de classe mondiale en ouvrant le score d’un retourné acrobatique dès le début du match. Regardez...



