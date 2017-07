Vidéo: Moustapha Cissé Lo demande l'annulation du vote de Touba

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 18:14 | | 0 commentaire(s)|

Le responsable apériste de Mbacké interpelle les autorités étatiques sur le déroulement chaotique du scrutin dans la ville sainte de Touba. Au cours d'un point de presse qu'il a organisé, Moustapha Cissé Lo demande tout simplement à la Direction générale des élections, d'annuler les votes. "Des milliers de personnes n'ont pas pu voter, à cause des événements qui se sont déroulés hier (dimanche) à Touba. Des groupes d'individus ont saccagé plus de 140 bureaux de vote avant crier 'Sopi, Sopi'. Je demande donc aux autorités d'annuler purement et simplement le vote", a dit le parlementaire de la Cedeao.

Pour rappel, à Touba c'est la Coalition gagnante Wattu Senegaal qui a remporté largement les élections...