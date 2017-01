Exclusif : Ndèye Ndiaye, belle mère de Sanex : "Pourquoi je pleure quand je parle de mon fils..."

Ndéye Ndiaye, le nom ne dit pas grand chose au grand public, mais, sa relation avec l'artiste comédien Sanex en dit long sur leur complicité de mère et fils. Cette dame est la maman de l'épouse de Cheikhou Guèye ou Sanex, donc sa belle mère. Elle parle ici pour la première fois dans les médias. Un privilégie accordé à votre site préféré www.leral.net. Parler son son beau fils n'est pas chose facile et surtout quand il s'agit de la faire devant une caméra. Entre pleurs et soupirs, la belle mère de l'artiste réagit comme une mère protectrice et demande au public de différencier l'artiste et l'homme. Entretien...

