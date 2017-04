Vidéo-Ness vs Sathiés l'analyse de Fabrice Allouche DJINÉ TOUBAB. Analyse du combat Ness VS SA THIÉS par le coach Fabrice Allouche ( triple champion du monde de Kickboxing et boxe Thaïlandaise) spécialiste en préparation mentale et en sports de combats. Il a encadré de nombreux champions de Lutte Sénégalaise avec Frappe depuis 2010 au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2017 à 23:55 | | 0 commentaire(s)|



