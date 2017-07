Vidéo: Neymar brille avec le Barça contre la Juventus

Le FC Barcelone a dominé la Juventus (2-1), samedi dans le New Jersey, grâce à un doublé de Neymar, qui a illuminé le match. Au centre de l'attention ces derniers jours, avec son possible départ pour le PSG, Neymar a tout fait pour ne pas se rester discret, lors de son premier match cette saison avec le Barça, samedi aux Etats-Unis. Le Brésilien a inscrit un doublé lumineux face à la Juventus et permis à son équipe de s'imposer (2-1), au terme d'une rencontre spectaculaire et tendue. Avec sa performance, il a montré une nouvelle fois pourquoi Paris était prêt à activer sa clause libératoire pharaonique de 222 M€, ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire.

