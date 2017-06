Vidéo-Pape Samba Mboup : «J’ai pitié de Wade manipulé par Karim»

Exclu Parti démocratique sénégalais (Pds) au même titre que Farba Senghor pour «insubordination», Pape Samba Mboup n’a pas manqué mardi dans la soirée, en marge du dépôt des listes à la Direction de l’automatisation du fichier, de jeter le discrédit sur le choix de Wade comme tête de liste en perspective des élections législatives du 30 juillet prochain.



Selon l’ancien Directeur de cabinet politique de Wade, Abdoulaye Wade est en train d’être manipulé par son fils Karim Wade.



"J’ai pitié de lui (Wade). Il est manipulé par son fils, Karim et de tous ceux qui croient que sans lui, le Pds n’ira nulle part», a-t-il regretté non sans souligner, l’incompétence» du Parti politique de Wade à faire face aux enjeux du moment".



Mais là où Pape Samba fait étalage de son franc-parler, c’est quand il qualifie Karim de non Sénégalais à part entière au point d’accepter que son père soit, à 91 ans, sur la scène politique.



«Moitié sénégalais et moitié français, je suis sûr que si Karim était totalement Sénégalais, il n’aurait pas accepté une telle chose», a déclaré Pape Samba Mboup.



«Wade, à son âge, doit aller à la retraite et se reposer», recadre celui qu’on appelle affectueusement, «PSM», emmitouflé dans une tenue relax, mardi, dans la soirée, dans l’esplanade de la Direction de l’automatisation du fichier (Daf) pour le dépôt de la liste de la Coalition «Mbolom Wade», en prélude des élections Législatives du 30 juillet prochain.