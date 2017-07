Vidéo-Photos - Baaba Maal en tournée avec son mouvement Nann-k

Après avoir accompagné nombre de campagnes d'organisations internationales et non gouvernementales à travers le monde, le célèbre lead vocal sénégalais Baba Maal a décéidé de monter chez lui, au Sénégal, un mouvement apolitique de plaidoyer et d'action sur les problématiques de l'agriculture, de l'élevage et la pêche. Reportage.