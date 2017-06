Vidéo: Pourquoi ces femmes se battent-elles au milieu de la foule en délire à Mayotte ? Une vidéo de deux femmes échangeant des coups, sous les encouragements d’une foule surexcitée, a été vue plus de 90 000 fois sur Facebook. La scène s’est déroulée à Mayotte, dimanche 4 juin. Il s’agit du moringue, un combat traditionnel, pratiqué sur l’île au moment du Ramadan, dans une ambiance festive. Ce sport demeure essentiellement masculin, mais il est désormais possible d’assister à quelques combats féminins.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2017 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

Le moringue – également appelé moring ou encore morengue – est un sport pratiqué dans l’océan Indien, essentiellement à Madagascar, à La Réunion et à Mayotte. Ses règles varient donc en fonction des lieux.



C’est ce sport qui est pratiqué dans la vidéo ci-dessous, tournée dans le village de Poroani, dans la commune de Chirongui, au sud-ouest de Mayotte, le soir du 4 juin. On y voit deux femmes se faire face au milieu de la foule, qui les encourage. L’une d’entre elles exécute quelques pas de danse, au rythme des tams-tams. Tout à coup, elles commencent à se battre, en se donnant des coups de poing, jusqu’à ce qu’un homme vienne les séparer, alors que l’une des deux semble l’emporter. Après une courte pause, elles recommencent.



"C’est un jeu qui amuse tout le monde"



Abdou Roihamane, 25 ans, vit à Mamoudzou, la principale ville de Mayotte. Il explique en quoi consiste le moringue, qu’il qualifie de "boxe mahoraise".



Lorsque les gens sont en cercle, une personne s’avance pour montrer qu’elle a envie de se battre. Une autre personne peut alors s’avancer dans le cercle à son tour, pour l’affronter. Ça se fait de façon improvisée, au son des tams-tams, pour l’ambiance.



i["Lors du combat, seuls les coups de poing sont autorisés et toutes les parties du corps peuvent être frappées. Au total, il y a trois rounds, qui se terminent, lorsqu’une personne prend l’ascendant sur l’autre. Normalement, deux arbitres sont là pour les départager : ce sont généralement des hommes qui ont une certaine carrure, afin de pouvoir les séparer si besoin est. [La foule peut également leur prêter main forte si le combat devient incontrôlable.] Un combat peut durer deux ou trois minutes. À la fin, les adversaires se serrent la main.



C’est un jeu qui amuse tout le monde, même si les étrangers peuvent trouver ça violent. Le moringue est pratiqué quasiment uniquement durant le ramadan, après le coucher du soleil, même s’il n’a rien à voir avec l’islam. Au cours d’une soirée, 80 à 90 personnes peuvent se battre. [Environ 95 % des Mahorais seraient musulmans. Le moringue serait particulièrement populaire lors du Ramadan, puisque les gens aiment se retrouver le soir, au moment de la rupture du jeûne.]



Tout le monde peut participer, y compris les enfants. Certains se battent dès l’âge de 7 ans, mais on les laisse frapper uniquement des enfants qui ont la même taille, alors que les adultes peuvent affronter qui ils veulent.



À la base, c’était plutôt des hommes qui pratiquaient le moringue. Mais depuis quatre ou cinq ans, il y a également des femmes, même si elles restent rares. Les règles sont les mêmes pour elles : elles n’ont pas le droit de se tirer les cheveux ou de s’agripper les seins par exemple".]i



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook