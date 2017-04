Vidéo-Premier League: Manchester United mate le leader Chelsea (2-0)

Paul Pogba l'avait annoncé, il voulait une revanche contre Chelsea. Les Blues avaient été un cran au-dessus au match aller en championnat (4-0) et en FA Cup (1-0), ils se sont cette fois inclinés devant les Red Devils. Dès le début de la rencontre, les hommes de José Mourinho ont fait la différence grâce à un Marcus Rashford qui a fait oublier Zlatan Ibrahimovic, remplaçant ce dimanche. Lancé par Ander Herrera (voir ci-dessous), le jeune international anglais a déposé David Luiz, esseulé dans le 3-5-2 londonien, avant de tromper Asmir Begovic, titulaire en l'absence de Thibaut Courtois (7e).



Ce départ idéal a initié un cercle vertueux du côté d'United. Le duo Rashford-Lingard en attaque a vraiment mis en difficulté la défense londonienne, qui a sans doute manqué d'agressivité. Derrière, le milieu Herrera-Fellaini-Pogba a tenu la baraque, quitte à hacher le jeu. Le scénario du match leur a donné raison. L'Espagnol a mis le but du break en début de deuxième période (49e) et Rashford n'a jamais cessé d'être menaçant jusqu'à sa sortie à la 83e.