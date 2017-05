Vidéo: Premier but de la saison de Mame Biram Diouf Enfin ! C'est un moment que le joueur et tous ses fans attendaient avec impatience depuis le début de la saison. Jusque-là inefficace devant les buts aussi bien en club qu'en sélection, Mame Biram Diouf a réussi à vaincre le signe indien, ce samedi, sur la pelouse de Bournemouth (2-2) dans le cadre de la 36ème journée de Premier League.

L'attaquant international sénégalais a inscrit le deuxième but de son équipe, à un quart d'heure du terme, avant que les locaux ne reviennent au score grâce à un but contre son camp de Shawcross (81e).

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2017 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|



