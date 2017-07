Vidéo-Présentation du livre blanc: Le Gouvernement liste les réalisations du Président Macky Sall

Le Pud, le Promovilles, le Puma, les Bourses de sécurité familiales, la Couverture maladie universelle, le programme de modernisation des cités religieuses sont les principaux programmes que le Gouvernement a édités dans un livre blanc sur les réalisations du président Macky Sall.



Le porte-parole du Gouvernement, qui a présenté ce vendredi avec la presse le livre blanc de près de 200 pages, intitulé "Sénégal émergent 2012-2017, le Grand Bond", a expliqué que la vision du Président Macky Sall dépasse le cadre théorique et centre sur l’action dans la vision déclinée par le Pse.



De l'avis de Seydou Guèye, "le bilan d’étape est élogieux". Selon ses explications, en 2012 le taux de personnes qui bénéficiaient d’un système de protection sociale, était de 20%."Avec la Cmu qui a été lancé en 2013, aujourd’hui, on est à 63%".



A ce niveau, soutient-il, "on peut dire que notre objectif est atteint. Parce que notre objectif était d’avoir au moins une mutuelle de santé par Commune. De nos jours, toutes les communes du Sénégal disposent au moins d’une mutuelle de santé".



Sur l’électricité, le porte-parole du Gouvernement souligne qu’un grand bond en avant a été consenti par le Gouvernement durant les 5 dernières années.



Selon lui, la Sénélec a amélioré sa productivité par une surproduction de plus de 200 méga, qui permet aujourdh’u,i de fournir des pays de la sous-région.