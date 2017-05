Vidéo-Présidentielle: Barack Obama apporte son soutien à Emmanuel Macron

Contactée par franceinfo, Laurence Haïm explique que la vidéo a été enregistrée à Washington mercredi. "Il nous l'a fait parvenir dans la nuit. Avec Emmanuel Macron, on était extrêmement content et touché de ce geste de l'ancien président des Etats-Unis", déclare la porte-parole du candidat qui ajoute que "les deux équipes se parlent depuis assez longtemps".



"La réussite de la France importe au monde entier"



Dans cette vidéo d'une minute, Barack Obama explique qu'il "admire la campagne menée par Emmanuel Macron", qui "a mis en avant le rôle important que la France joue dans l'Europe et dans le monde".



L'élection française est "capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons parce que la réussite de la France importe au monde entier, assure-t-il également. Parce que cette élection est trop importante, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron pour aller de l'avant", conclut-il.



A noter que Barack Obama ne cite jamais le nom de Marine Le Pen dans la vidéo. Il préfère souligner que le candidat d'En marche ! "s'adresse aux espoirs des Français, et non à leurs peurs".



