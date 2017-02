Vidéo: Quand Macky Sall, alors candidat à l'élection présidentielle de 2012, récusait Cheikh Guèye et Ousmane Ngom pour l'organisation des élections

Ceux qui s’attendent à une nomination d’une autorité indépendante en charge de l’organisation des élections libres et transparentes peuvent prendre leur mal en patience. C’est du moins la position qu’on peut retenir du Président Macky Sall qui ne compte manifestement pas se séparer de son ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo à qui Manko Wattu Sénégal reproche d’être juge et partie. « On ne peut pas revenir en arrière avec la création d’autorités indépendantes pour superviser les élections », a clairement fait savoir le chef de l’Etat. Lui, qui en 2012, avait pourtant récusé le ministre chargé des Elections sous Wade. Ainsi, Leral.net vous livre la vidéo montrant Macky Sall s’offusquer du choix porté à l’époque sur Cheikh Guèye pour l’organisation des élections.