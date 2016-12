Vidéo: Quand une spectatrice prend le ballon en pleine têteQuand une spectatrice prend le ballon en pleine tête

Une nouvelle preuve qu’il faut toujours être attentif lorsqu’on regarde un match en tribunes… Une supportrice de Porto en a fait les frais jeudi soir au Portugal lors de la rencontre de Coupe de la Ligue entre Porto et Feirense (1-1).

Celle-ci a ainsi été heurtée en pleine tête par une frappe de Ruben Neves à l'Estadio Do Dragao!

