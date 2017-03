Vidéo : Rappel à Dieu de Serigne Cheikh Al Makhtoum, les témoignages au moment de son inhumation dans sa maison en chantier à Tivaouane. Regardez

Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy Khalif Général des Tidjanes n’est plus. Il a été rappelé à Dieu et son inhumation a eu lieu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars à Tivaouane. La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Abdoul Aziz Sy « Al Amine » devant la mosquée Serigne Ababacar Sy et l’inhumation à son domicile en chantier au quartier Cheikh Ahmed Tidjane. Les témoignages recueillis au moment de l’inhumation qui s’est achevée aux environs de 3 heures du matin. Regardez

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2017 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|