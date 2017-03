Vidéo-Real Madrid, Zidane : "Le plus dur reste à faire" "On a fait de belles choses", estime Zinedine Zidane, faisant le point sur la situation du Real Madrid, avant la réception du Bétis ce dimanche pour le compte de la 27e journée de Liga A.



Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 21:43 | | 0 commentaire(s)|

"On a fait de belles choses", estime Zinedine Zidane, faisant le point sur la situation du Real Madrid, avant la réception du Bétis ce dimanche pour le compte de la 27e journée de Liga A. Selon l'entraîneur français, "on peut être satisfait", mais il appelle ses joueurs à ne surtout pas se relâcher. Le Real est aujourd'hui deuxième du championnat espagnol, un point seulement derrière le leader, son grand rival le FC Barcelone.

