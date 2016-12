Vidéo : Regardez l’impressionnant arsenal militaire de Yahya Jammeh

La situation politique en Gambie fait croire à certains observateurs d’une imminente intervention militaire pour déloger Yahya Jammeh du palais présidentiel et assurer l’installation du nouveau président élu Adama Barrow. Seulement cette option ne serait pas chose aisée vu l’impressionnant arsenal militaire du dictateur gambien. Dans cette vidéo, le président sortant et qui s’accroche au pouvoir par la force fait un inventaire de ses armes et munitions. Regardez.

Jeudi 22 Décembre 2016