Vidéo: Regardez les gangs de Thialé et les meurtriers de l'ètudiant marocain Les gangs de « Thialé » et les meurtriers de l’étudiant marocain ont été présenté à « dos » devant les caméras de la presse, ce lundi, à la Division des investigations criminelles. Une occasion pour l’adjudant Ba de revenir sur les détails de l’enquête sur le crime de l’étudiant marocain et les séries de cambriolage enregistrés récemment

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mars 2017 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook