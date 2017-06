Vidéo : Régisseur prison des femmes : « Le Sénégalais contribue à la réinsertion des détenues »

Le Régisseur de la prison des femmes salue l’initiative de Mamy Diop. "Le Sénégalais est très sociable et contribue aussi à la réinsertion des détenues. Vraiment c’est à encourager » dixit la directrice de la prison des femmes avant d’ajouter que « nous sommes en famille entre nous".



Car nous passons plus de temps avec elles qu’avec nos propres familles et nous nous battons corps et âmes pour leur reinsertion. Nous les initions à la coupe et couture, teinture, broderie à la main entre autres et tout cela pour leur bien-être » explique-t-elle.