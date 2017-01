Vidéo-Rencontre houleuse entre Oumar Sarr et les libéraux de la commune de Thiès La rencontre entre la délégation du comité directeur du PDS et les libéraux de la commune de Thiès a été très houleuse. Mohamed Lamine Massaly a tenté d’imposer la fédération urbaine et à l’issue de la rencontre, il a affirmé que finalement le comité directeur a légitimé la structure. Une information aussitôt démentie par Ndèye Amy Dioum Membre du comité directeur. Regardez



Rédigé par leral.net le Samedi 7 Janvier 2017 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

Le drame a été évité de justesse, hier jeudi, à la permanence du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui abritait la réunion du Comité directeur. Car, selon des informations d’Azactu.net, le Thiessois, Mamadou Lamine Massaly, dans tous ses états, était sur le pied de mettre du feu dans la salle de réunion.



Les faits



Interpellé par un membre du Comité directeur sur la vie politique du parti, à Thiès, Mamadou Lamine Massaly, récemment élu par ses pairs, président de la Fédération urbaine du Pds dans la capitale du Rail, a voulu répliquer pour, nous dit-on, apporter des précisions.



Interdit de parole, il a vite brandi son arme et a menacé, devant toute l’assistance, de s’en prendre à ses détracteurs. Une action surprenante qui aura mis la salle dans un chaos indescriptible et plongé ainsi les responsables libéraux dans une peur bleue.



Le jeune ‘’wadiste’’ finit par avoir gain de cause parce que le micro lui sera remis.



Toutefois, visiblement courroucé, comme le rapportent d’ailleurs les sources d’Azactu.net, Mamadou Lamine Massaly balancera le micro à un garde du corps du Secrétaire national adjoint du parti, Oumar Sarr. Pour dire donc que la case de Wade a failli prendre feu !



Azactu

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook