Vidéo: Sadio Mané se remet de sa blessure et reprend les entraînements L’international footballeur Sadio Mané, était depuis quelques temps indisponible à cause d’une blessure au genou lors d’un match de Premier League avec son club Liverpool. Aujourd’hui, les nouvelles sont plus rassurantes puisqu’il va mieux et a repris les entraînements.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 13:23 | | 0 commentaire(s)|



