Vidéo Salamata Bâ, mention très bien au Bac S2 : "A Dahra Jolof, les conditions ne sont pas aussi bonnes qu'à Mariama Bâ et au Prytanée militaire"

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2017 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Née le 09/09/99 à Dakar, Salamata Bâ qui a fréquenté l'école primaire Dahra Mbayène et le lycée ex CEM 1 Dahra, a obtenu la mention très bien au baccalauréat 2017 dans la série S2 (sciences expérimentales), avec une note de 20 sur 20 en mathématiques. Un exemple pour une toute une jeunesse en mal de repères.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook