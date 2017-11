Vidéo – Serigne Abdoulaye Diop Bichri: L’origine et le vrai sens du Magal -Regardez!!! Eva Tra a reçu un invité de marque, le nommé Serigne Abdoulaye Diop Bichri, un prêcheur qui connait bien Cheikhoul Khadim, son itinéraire et ses œuvres.

Dans cette vidéo, Serigne Abdoulaye Diop Bichri nous donne des éclaircissement sur l’origine et le vrai sens du Magal. Pour mieux saisir la portée de la festivité, regardez cette vidéo!

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2017 à 14:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook