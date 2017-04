Vidéo: Serigne Modou Kara à Me El Hadji Diouf:" moi je suis distingué, fais très attention..." La cérémonie de dédicace du livre de Papa Ngagne Ndiaye" Parcours d'un journaliste autodidacte" a failli être gâchée par une vive altercation entre Me El Hadji Diouf et Serigne Modou Kara.

