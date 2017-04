Vidéo: Serigne Modou Kara lance sa structure dénommée "Xadara Khadimou Rassoul"

Le Dimanche 02 avril 2017, le Général de Bamba, Cheikh Ahmadou Kara MBACKÉ, a posé le premier acte de la mise sur pied de la structure dénommée "Xadara Khadimou Rassoul", en sa demeure sise sur la route de Ouakam. Cette nouvelle entité qui est un espace d'échanges et de partage sur l'idéologie socioculturelle et économique de Cheikh Ahmadou Bamba, se présente comme un modèle de développement. Elle sera animée par les petits-fils des familles MBACKÉ, BOUSSO, FALL et autres. La Journée de lancement a enregistré la forte présence des membres desdites Familles.



Le Général de Bamba informe que les prochaines rencontres se feront de manière tournante et auront lieu le premier dimanche de chaque mois, sur demande d'un membre. Il remercie du fond du coeur tous les Chefs religieux qui ont adhéré à l'idée, en s'appropriant le concept. Il lance, enfin, un appel solennel à tous les "Sheix" à contribuer à la promotion et au rayonnement du "Xadara".