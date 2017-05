Vidéo: Son Excellence Christophe Bigot se réjouit de l’organisation du vote et exhorte les électeurs français au Sénégal à se rendre aux urnes Les électeurs Français au Sénégal vont devoir choisir qui de Emmanuel Macron du mouvement En marche et de Marine Le Pen du Front National, celui ou celle qui deviendra dès ce soir, le successeur de François Hollande. Ainsi, Son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, après avoir accomplir son devoir ce matin, s’est réjoui du bon déroulement du scrutin sur toute l’étendue du territoire national. En effet, il a indiqué que tout se passe bien car le scrutin se déroule normalement autant du côté de l’ambassade que du côté de l’école française Jean Mermoz d’Ouakam, avec ses deux bureaux de vote ainsi que les autres bureaux de Saint-Louis et Saly. Aussi, il a par ailleurs, invité les électeurs à se rendre dans ces bureaux de vote pour départager les deux candidats.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Mai 2017 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|



