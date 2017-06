Vidéo Surfacturation à l’Assemblée nationale: Pape Birame Touré nie les faits et tacle sévèrement Me El Hadji Diouf Malgré les documents dits de « surfacturation » brandis par le tonitruant avocat, Me El Hadji Diouf, les députés de la majorité continuent toujours à nier les faits. Selon le député Pape Birame Touré qui s’exprimait ce samedi en marge de la conférence organisée par les jeunes Cadres de BBY à la Maison de la Presse, la question de la surfacturation des vidanges du parc automobile de l’Assemblée nationale, est un faux débat. De l’avis de Birame Touré, Me El Hadji Diouf, en manque d’électorat, utilise de faux débats pour mener sa campagne. Ce faisant, estime le député, il pense qu’il est le bon député alors qu’il n’en est rien.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2017 à 15:09 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook