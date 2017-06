Vidéo: Surfacturation présumée dans l’entretien des véhicules des députés: Pape Diop, chauffeur à l’Assemblée, lave « Expert auto » à grande eau

Rédigé par Massene Diop le 23 Juin 2017

Après la sortie fracassante du député, Me El Hadji Diouf accusant la société « Expert auto » de faire de la surfacturation sur la vidange des véhicules de l’Assemblée nationale, Pape Diop, un des chauffeurs de l’Assemblée nationale, a tenu à apporter sa part de vérité. Dans cet entretien accordé à Dakar7, notre invité disculpe la société « Expert auto », en affirmant qu’ il n y a pas de surfacturation. Document à l’appui, Pape indique que le prix de la vidange chez ce concessionnaire est de 89 000 F cfa et non « 180 000 F Cfa comme l’affirme l’avocat El Hadji Diouf. Cet « ancien mécanicien » trouve « raisonnable » ce prix, au regard de la qualité de service offert par la société « Expert auto ». Entretien.