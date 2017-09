Vidéo – Tabaski 2017: Idrissa Seck diagnostique les « injures » de Assane Diouf

Le Président du parti Rewmi a accompli sa prière de Tabaski 2017 à Thiès à la mosquée Moussanté, à la fin de celle-ci, Idrissa Seck a voulu être alarmant et appel les autorités à tout faire pour juguler les colères qui se sont manifesté ces derniers sur les réseaux sociaux.



« L’objectif fondamental dans une société c’est d’endiguer la violence, c’est d’empêcher l’exercice de la violence, et pour empêcher l’exercice de la violence, il y a qu’une seule solution, c’est que les gens ressentent la justice et l’équité au niveau des dirigeants » a d’abord analysé M. Seck, avant de poursuivre en avertissant le pouvoir actuel « Toutes les dérives que nous déplorons, toutes ces injures, ne sont que des manifestations d’une colère, c’est comme une échappée de gaz d’un cocotte-minute en ébullition, il faut leurs prêter une sérieuse attention » , a réagi l'ancien maire de Thiès.