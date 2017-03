Vidéo Tafsir Abdourahmane Gaye : "Serigne Cheikh restera toujours vivant dans les coeurs et les esprits" Pour Tafsir Abdourahmane Gaye, Serigne Cheikh restera toujours vivant dans les coeurs et les esprits à l'image de tous les hommes de science et la postérité parlera de lui jusqu'à la fin du monde comme Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et El Hadji Malick Sy.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 09:02



