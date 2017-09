Vidéo : "Thérèse Faye et Youssou Touré manquent de dignité. Une République ne doit pas avoir d'état d'âme" (Pape Amadou Fall)

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Septembre 2017 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Pape Amadou Fall juge maladroite la réaction de Thérèse Faye et Youssou Touré, après la formation du nouveau gouvernement. Selon l’analyste politique par ailleurs Directeur de publication de l’hebdomadaire « La Gazette », les deux responsables de l’Apr « manquent de dignité », en critiquant les choix du chef de l’Etat, Macky Sall.



Quelques heures seulement après la publication de la liste des nouveaux membres du gouvernement, Thérèse Faye a annoncé sa démission à la tête de la Cojer. Youssou Touré par contre, s’est illustré par attaques et menaces à l’endroit du Président Macky Sall. «Autant pour Thérèse Faye que pour Youssou Touré, ils se sont déconsidérés. Cela ne fait pas honneur à un responsable de dire : je n’ai pas été choisi. C’est un manque de dignité absolue', déplore le journaliste interrogé par la TFM.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook